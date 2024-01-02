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В Новосибирске 14-летний школьник покончил с собой в новогоднюю ночь

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В Новосибирске 14-летний школьник покончил с собой в новогоднюю ночь

Предварительно это случилось из-за того, что родные отказали ему в покупке компьютера

«В этом виноваты Вы. Скажите всем моим близким, что я их очень любил. С Новым 2024 годом» – написал мальчик в предсмертной записке. 

Как сообщает ТГ-канал Baza, семиклассник покончил с собой в новогоднюю ночь в Новосибирске. Предполагается, что это случилось из-за отказа родителей подарить ему компьютер.

Подросток оставил предсмертную записку, обвинив в этом родителей и поздравив их «с Новым 2024 годом».

Только за 20 минут до полуночи тело 14-летнего школьника было обнаружено в его комнате мамой, которая пришла позвать сына к новогоднему столу. Незадолго до этого подросток узнал, что на Новый год ему не подарят компьютер из-за плохой успеваемости в лицее.

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Взято отсюда

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