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В Новосибирске 15-летняя девочка сменила прическу, надела маску и пропала

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В Новосибирске 15-летняя девочка сменила прическу, надела маску и пропала

Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org

Девочка вышла из парикмахерской около 18.40, после чего о ней не было никаких известий. Следственный комитет возбудил уголовное дело

В Новосибирске 15-летняя девочка ушла из дома 19 февраля и не вернулась. Накануне исчезновения она посетила парикмахерскую и сделала там новую прическу, а после чего надела медицинскую маску и ушла в неизвестном направлении, сообщает “КП-Новосибирск”.

В Новосибирске 15-летняя девочка сменила прическу, надела маску и пропала

Пропавшая девочка Фото: vk.com/lizaalert_novosib

“Ее видели на площади Ленина, а после этого она будто испарилась. Дома накануне никаких ссор с семьей у нее не было”, – рассказал знакомый с ситуацией источник.

Сейчас подростка разыскивают волонтеры “ЛизаАлерт” и полиция. СК возбудил уголовное дело, так как о местонахождении девочки давно нет никаких сведений.

Рост девочки – 155 сантиметров, она худощавого телосложения, азиатской внешности, волосы длинные. Была одета в черную зимнюю короткую куртку, шапку с помпоном, серые клетчатые штаны и ботинки на высокой подошве.

Известно, что девушка живет с мамой и братом, раньше из дома не уходила, на учете в полиции не состояла, сообщает издание “Мел”.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске пропавший 15-летний подросток вернулся домой. После ссоры с семьей он ушел ночевать к друзьям и перестал выходить на связь.

Взято отсюда

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