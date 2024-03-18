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В Новосибирске 9-летняя девочка сломала позвоночник, поскользнувшись в подъезде

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В Новосибирске 9-летняя девочка сломала позвоночник, поскользнувшись в подъезде

Девочке предстоит долгая реабилитация

В Новосибирске произошло ЧП – девочка сломала позвоночник, поскользнувшись в подъезде многоквартирного дома, сообщает “КП-Новосибирск”.

Инцидент случился в доме по ул. Д. Шмонина. Девочка была вместе с отцом.

“Плитка на входе уложена под углом 45 градусов. 24 декабря 2023 года была оттепель, снег растаял, и весь подъезд был в грязи. При этом никаких противоскользящих ковриков на входе не было. Дочка, когда заходила, поскользнулась и упала плашмя”, – рассказала КП-Новосибирск мама девочки.

На следующий день школьница пожаловалась на боль в спине. Родители незамедлительно обратились в травмпункт, где врачи диагностировали у нее перелом грудного позвонка.

“С 25 по 29 декабря дочка лежала в больнице. После праздников мы обратились в поликлинику для прохождения курса реабилитации. Но по ОМС невозможно проходить ее сразу в полном объеме, потому что на эти процедуры большая очередь. Приходится ходить к специалистам платно”, – говорит женщина.

Мама девочки отмечает, что на реабилитацию уже потрачено около 50 тыс. руб. А летом девочке необходима поездка в санаторий.

Женщина написала заявление в управляющую компанию, попросила разобраться в ситуации. В УК сказали, что решение о компенсации будет вынесено быстро и в ее пользу. Сибирячку попросили подготовить мировое соглашение и прописать все расходы. Но когда увидели сумму, которая необходима девочке, то сразу изменили свое мнение.

Семья девочки запросила 1 млн руб.

По словам женщины, сейчас управляющая компания требует с нее доказательства, что ребенок получил травму именно в подъезде, а не где-то на улице.

“Будем просить Следственный комитет проверить должностных лиц управляющей компании на предмет наличия в их действиях состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ “Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”. Исходим из того, что УК должна обеспечить безопасную эксплуатацию общего имущества”, – прокомментировал КП-Новосибирск адвокат женщины.

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Взято отсюда

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