Суд. Приговор Фото: pixabay.com

Мужчину задержали благодаря камерам видеонаблюдения. При этом в разговоре с журналистами обвиняемый не признал вину. По словам мужчины, его задержали, потому что оговорили

В Новосибирске 46-летнего местного жителя обвиняют в насилии над семилетней девочкой. По данным следствия, он совершил преступление 26 декабря. Мужчину арестовали на два месяца, сообщает “КП-Новосибирск”.

По предварительным данным, мужчина заманил девочку в безлюдное место на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе города. Его задержали благодаря составленному ребенком фотороботу, а также камерам видеонаблюдения. На них видно, как обвиняемый идет с девочкой в красном пуховике по обочине дороги.

Заседание проходило в закрытом режиме, а личность девочки хранят в тайне. Мужчина не признал свою вину в разговоре с журналистами. Предполагается, что меру пресечения ему будут продлевать.

Ранее сообщалось, что жителя Барнаула подозревают в насилии над своей 12-летней дочерью. Предварительно, это продолжалось с 1 сентября по 6 декабря 2023 года. Сейчас девочка наблюдается у медиков.

Взято отсюда