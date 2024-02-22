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В Новосибирске бабушка младенца, выкинутого матерью в мусорку, прошла проверку опеки

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Уполномоченная по правам ребенка в области отметила, что в первую очередь опекунов будут искать среди родных мальчика. Однако у них будут оцениваться не только жилищные условия, но и другие факторы

В Новосибирске бабушка младенца, выкинутого матерью в мусорку, прошла проверку опеки

Фото: Мария Новикова/ СУ СКР по Новосибирской области

Очередь из усыновителей выстроилась за новорожденным, которого нашли в мусорном баке в Новосибирске. Как сообщает “КП-Новосибирск”, история растрогала многих.

Мать нашли меньше чем через час. Ею оказалась 22-летняя безработная Светлана Баштакова, которая жила в съемной квартире в доме неподалеку. Родила она в ней же: там нашли окровавленные простыни, детскую бутылочку, тесты на беременность.

Девушку отправили в СИЗО по обвинению в покушении на убийство младенца. Сам мальчик находится в больнице и идет на поправку. Сейчас опека будет решать, с кем будет находиться ребенок. Заявление уже подала его бабушка.

“Нас попросили оценить, в каких условиях живет бабушка мальчика. Она проживает в съемной квартире. Жилищные условия признаны удовлетворительными – соответствующий акт мы направим в Новосибирск”, – рассказали в отделе по опеке и попечительству администрации Колыванского района.

Уполномоченная по правам ребенка в области отметила, что в первую очередь опекунов будут искать среди родных мальчика. Однако у них будут оцениваться не только жилищные условия, но и состояние здоровья, нравственные и личные качества, способность заботиться о ребенке.

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