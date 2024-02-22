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В Новосибирске бабушка малыша, которого нашли в мусорке, прошла проверку опеки

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В Новосибирске бабушка малыша, которого нашли в мусорке, прошла проверку опеки

За младенцем, которого нашли в мусорном баке, выстроилась очередь из усыновителей

В Новосибирске за новорожденным, которого родная мать выбросила в мусорный бак, выстроилась очередь из усыновителей. Резонансная история мальчика растрогала многих, сообщает “КП-Новосибирск”.

Напомним, мать завернула ребенка в два полиэтиленовых пакета и выбросила на помойку через сутки после родов. Ребенок оказался на 30-градусном морозе и едва не погиб. Новорожденного обнаружил новосибирец, который шел к своей машине. Услышал писк, достал пакет и увидел внутри младенец. Мужчина закутал его в свою куртку, вызвал скорую.

Полицейские оперативно нашли мать, которая выкинула малыша. 22-летняя безработная девушка жила в съемной квартире в доме неподалеку.

По решению суда мать, обвиненную в покушении на убийство младенца, отправили на время следствия в СИЗО: там она пробудет как минимум до 17 апреля.

Ребенок находится в областной больнице, он идет на поправку. Опеке предстоит решить, с кем будет жить малыш. Заявление с соответствующей просьбой уже подала бабушка новорожденного.

“Ребенком занимается опека Центрального округа города Новосибирска. Нас попросили оценить, в каких условиях живет бабушка мальчика. Она проживает в съемной квартире. Жилищные условия признаны удовлетворительными – соответствующий акт мы направим в Новосибирск”, – рассказали КП-Новосибирск в отделе по опеке и попечительству администрации Колыванского района.

Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области подчеркнула, что прежде всего в качестве опекунов будут рассматриваться именно родные мальчика.

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Взято отсюда

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