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В Новосибирске десятки жилых домов второй день подряд остаются без отопления

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В Новосибирске десятки жилых домов второй день подряд остаются без отопления

Днем 17 января в Новосибирске случился очередной коммунальный коллапс – прорыв теплосети на улице Петропавловской. На утро 18 января полностью без отопления остаются 62 дома в Ленинском районе, еще около 2 тысяч зданий попали в зону снижения параметров теплоснабжения.

Крупные проблемы у Новосибирского СГК начались еще 11 января, когда аналогичный прорыв системы случился в этой же части города. По сути, нынешняя ситуация, является продолжением прошлой аварии – различные работы ведутся на сетях уже неделю, однако то от одних, то от других горожан постоянно приходят жалобы на холод в жилых домах.

Директор местного СГК Максим Рябенко уже подтвердил , что по характеру повреждений и подпитки дефект скорее всего недельной давности.

Днем 17 января в соцсетях появились многочисленные кадры, как из земли валит горячий пар, а улицы заливает горячей водой. Более 10 человек получили ожоги, двух даже пришлось госпитализировать. Ряд школ перешли на дистанционную работу, без тепла остались несколько больниц. Для безопасности людей властям пришлось временно изменить схему движения трех трамваев и двух автобусов. Фото: Mash Siberia Фото: Mash Siberia Фото: Mash Siberia

По информации энергетиков, пострадал трубопровод, проложенный еще в 1963 году. Ему на замену привезли 12-метровый фрагмент новой трубы. Работы продлились всю ночь, экстренные службы города и коммунальщики провели эту ночь без сна. Ожидается, что основные работы завершатся к 14 часам 18 января. Фото: СГК Новосибирск Фото: СГК Новосибирск Фото: СГК Новосибирск

В СГК подчеркивают, что нормализовали параметры теплоснабжения в 1 931 доме, но еще 304 здания в микрорайоне Башня остаются в зоне пониженных показателей.

В комментариях тысячи горожан пишут, что спят одетыми под несколькими одеялами, но это не помогает. Некоторые дома живут без тепла еще с 11 числа.

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Взято отсюда.

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