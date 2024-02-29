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В Новосибирске девочка-подросток выпала из окна восьмого этажа

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В Новосибирске девочка-подросток выпала из окна восьмого этажа

Многоэтажка. Окно Фото: pixabay.com

Травмы ребенка оказались не совместимы с жизнью. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе, ЧП рассмотрят на заседании комиссии ПДН

Утром 29 февраля в новосибирском Академгородке сорвалась с высоты девочка-подросток, сообщает служба 112 Новосибирской области во “ВКонтакте”.

По данным источника, школьница упала с восьмого этажа дома на улице Российской. На вид подростку было около 13 лет.

Изначально сообщалось, что пострадавшая выжила, однако позже появились сведения, что девочка скончалась, пишет “НГС”.

“Ситуация на контроле. Девочка погибла. Это большая трагедия”, – рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко.

В настоящее время следователи и полицейские выехали на место происшествия. В пресс-службе местного следкома заявили, что устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Алтайском крае студент выпал из окна общежития техникума. Парень получил серьезные травмы и его доставили в реанимацию.

Взято отсюда

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