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В Новосибирске девочку-подростка сбила электричка

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Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи

В Новосибирске девочку-подростка сбила электричка

Фото: Восточный МСУТ СК России

В Первомайском районе Новосибирской области 15-летняя девочка погибла, попытавшись перебежать пути перед электричкой. Как сообщает “Сиб.фм”, подростка сбил поезд.

Инцидент произошел 2 марта. Две девочки-подростка пришли на станцию Матвеевка. Одна из них решила сократить путь, чтобы успеть купить билеты, однако в это время как раз подъехал поезд.

Девочку отнесли в машину скорой помощи, где она скончалась. Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Данная проверка также находится на контроле и у прокуроров. Подружка погибшей также будет допрошена в ходе проверки.

город Горняк

Источник

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