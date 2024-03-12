Суд Фото: pixabay.com

Свою вину 35-летний директор не признал. По его словам, батуты были развлекательными и не годились для спортивных тренировок

В Новосибирске экс-директора батутного центра “Вверх” обязали выплатить 1,6 млн рублей за переломы у пятерых детей. В ноябре прошлого года ему назначили 2,5 года условно с таким же по времени испытательным сроком, сообщает “КП-Новосибирск”.

В 2018 году пятеро детей получили переломы и травмы, выполняя упражнения в батутном центре. 4 февраля сразу трое детей в возрасте от 11 до 15 лет сломали спину, занимаясь под контролем инструктора. Через месяц спину сломал 10-летний мальчик, а в сентябре пострадал еще один 11-летний ребенок.

Суд отклонил доводы о том, что батуты были развлекательными, а не спортивными. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Барнауле судебные приставы взыскали 7,4 млн рублей морального вреда с хозяйки батута, на котором пострадали двое детей. Девочки упали с высоты, когда батут у ТЦ “Район” взлетел в воздух.

Взято отсюда