ДТП. Разбитая машина. Фото: pixabay.com

Изначально водитель признала свою вину, однако позже заявила, что на момент вождения была трезвой. В ее крови обнаружили небольшое количество алкоголя, которое она объяснила употреблением пустырника

В Новосибирске бывшую сотрудницу ГЖИ судят за гибель коллеги в ДТП. По словам родных погибшего, 37-летняя женщина была пьяной за рулем, однако сама она это отрицает, сообщает “КП-Новосибирск”.

Трагедия произошла ночью 15 июля. Водитель превысила скорость – по словам очевидцев, машина летела не менее 120 км/ч – и врезалась в припаркованный грузовик. Ее коллега находился на пассажирском сидении. 38-летний мужчина умер на месте от полученных травм.

Погибший был заместителем начальника отдела в ГЖИ. Перед аварией у сотрудников инспекции был корпоратив, руководство арендовало беседки в Заельцовском парке. По словам брата жертвы ДТП, обвиняемая решила сесть за руль, несмотря на выпитый алкоголь.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения. Сначала бывшая сотрудница ГЖИ признала вину, однако позже изменила показания.

“Водитель признает вину не полностью, она утверждает, что за рулем была трезвая. Сотрудники ДПС не предлагали ей алкотестер, она сама от медосвидетельствования отказалась. Они не проехали с ней в больницу. Кровь на анализ взяли с опозданием, но все равно обнаружили около 0,46 промилле алкоголя. Адвокаты обвиняемой объяснили это настойкой пустырника, которую она якобы пила дома”, – объяснил брат погибшего.

У погибшего остался 17-летний сын. По словам его родственника, водитель не осознала свою вину.

Ранее сообщалось, что 13 октября в Барнауле машина влетела в остановочный павильон. Пятерых человек с травмами различной степени тяжести доставили в больницу скорой помощи, еще одного 68-летнего пострадавшего реанимировать не удалось.

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горняк локтевский