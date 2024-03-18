Никита Кологривый Фото: скрин видео

Кологривый приехал в свой родной город и попал под внимание эпатажной блогерши. В Новосибирске он посетил кинофестиваль и провел автограф-сессию

Актер Никита Кологривый пообщался с новосибирской блогершей Ольгой Платоновой. Он стал очередной “жертвой” физкульт-минутки и постоял в планке, сообщает “КП-Новосибирск”.

“Митя Фомин стоял, Варнава стояла, Сергей Жуков стоял. А теперь и Кологривый постоит”, – сказала Платонова.

В родной Новосибирск Кологривый прилетел 15 марта. На следующий день он посетил кинотеатр “Победа”, в котором прошло открытие фестиваля “Семейные традиции”.

Ранее сообщалось, что Кологривый стал участником скандала в эфире передачи телеведущего Александра Гордона “Закрытый показ”. Звезда сериала “Слово пацана” покинул студию в разгар съемок после словесной стычки с ведущим.

Взято отсюда