Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Новосибирске ищут женщину в майке и тапочках, пропавшую после смерти матери

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Новосибирске ищут женщину в майке и тапочках, пропавшую после смерти матери

Вторую неделю идут поиски 43-летней Ольги, которую прохожие неоднократно видели на улицах Новосибирска и предлагали ей помощь

43-летняя Ольга ушла из дома 3 января после смерти своей матери. В момент пропажи женщина была одета не по погоде и отправилась в неизвестном направлении в майке и тапочках, сообщает “КП-Новосибирск”.

– Около двух ночи 3 января меня разбудила дочка. У нас печка сильно задымилась, и я вышел посмотреть, что произошло. В доме никого не было, вышел на веранду, а там лежит теща, рядом Ольга сидит. Я пощупал руку тещи – пульса нет, – рассказал Евгений, муж Ольги. – Я вызвал скорую, вернулся обратно и увидел, что дверь на веранде открыта. Калитка тоже нараспашку. А супруга пропала…

Евгений оделся и отправился на поиски Ольги, однако женщины нигде не было. Супруг пропавшей подал заявление в полицию, после чего правоохранители приступили к поискам. Также к делу подключились волонтеры поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”, которые распространили ориентировки в соцсетях и прочесывали район. 

– Мне сказали сидеть дома, вдруг Ольга вернется. 4 января появилась информация, что в ночь исчезновения её видели прохожие на улице Кирова, 317, предложили помощь, но она отказалась. Полицейские проверили по камерам, жена действительно проходила ночью там. Шла в сторону педуниверситета, – рассказывает мужчина

По словам Евгения, после этого вести от полиции пропали, однако Ольга была замечена еще на одной камере. Запись с нее так и не удалось получить.

– В общем, уже неделю мы топчемся на одном месте, – переживает Евгений. – На том участке, где теряются её следы, есть камеры на дорогах. Почему их не посмотрели? Вдруг Ольгу куда-то увезли, или она села к кому-то в машину.

погода рп5 погода точная на неделю ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Бизнес

В Барнауле наградили предприятия за лучшее праздничное оформление к Новому году

12.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае доктор открыл огонь по бару: он сказал, что ему мешал шум

12.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле больше чем на месяц перекроют улицу в Железнодорожном районе

12.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае легковушка влетела в опору электропередачи. Посмотрите на жуткие кадры с места смертельного ДТП

12.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле рабочему прилетела в голову деталь. Он погиб на месте: что говорят в «Нортеке»

12.01.2024

 Новости Алтай

Заммэра Барнаула, уличенного во взятке, заключили под стражу

12.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле начальник отдела полиции просил взятку в 600 тысяч, но получил только 300: его задержали коллеги

12.01.2024

 Новости Алтай

«Такой хорошенький, жаль, что негодяй и преступник»: что барнаульцы говорят об арестованном заммэре

12.01.2024

 Новости Алтай

«А вдруг это было похищение?» Случайная прохожая и таксист спасли потерявшуюся в самые морозы первоклашку. Разгорелся скандал

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix