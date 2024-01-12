В Новосибирске ищут женщину в майке и тапочках, пропавшую после смерти матери

Вторую неделю идут поиски 43-летней Ольги, которую прохожие неоднократно видели на улицах Новосибирска и предлагали ей помощь

43-летняя Ольга ушла из дома 3 января после смерти своей матери. В момент пропажи женщина была одета не по погоде и отправилась в неизвестном направлении в майке и тапочках, сообщает “КП-Новосибирск”.

– Около двух ночи 3 января меня разбудила дочка. У нас печка сильно задымилась, и я вышел посмотреть, что произошло. В доме никого не было, вышел на веранду, а там лежит теща, рядом Ольга сидит. Я пощупал руку тещи – пульса нет, – рассказал Евгений, муж Ольги. – Я вызвал скорую, вернулся обратно и увидел, что дверь на веранде открыта. Калитка тоже нараспашку. А супруга пропала…

Евгений оделся и отправился на поиски Ольги, однако женщины нигде не было. Супруг пропавшей подал заявление в полицию, после чего правоохранители приступили к поискам. Также к делу подключились волонтеры поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”, которые распространили ориентировки в соцсетях и прочесывали район.

– Мне сказали сидеть дома, вдруг Ольга вернется. 4 января появилась информация, что в ночь исчезновения её видели прохожие на улице Кирова, 317, предложили помощь, но она отказалась. Полицейские проверили по камерам, жена действительно проходила ночью там. Шла в сторону педуниверситета, – рассказывает мужчина.

По словам Евгения, после этого вести от полиции пропали, однако Ольга была замечена еще на одной камере. Запись с нее так и не удалось получить.

– В общем, уже неделю мы топчемся на одном месте, – переживает Евгений. – На том участке, где теряются её следы, есть камеры на дорогах. Почему их не посмотрели? Вдруг Ольгу куда-то увезли, или она села к кому-то в машину.

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Взято отсюда