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В Новосибирске из-за коммунальной аварии более сотни домов остались без отопления

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В Новосибирске из-за коммунальной аварии более сотни домов остались без отопления

Ночью 11 января в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария на теплопроводе. Без отопления временно остались 104 жилых дома и 13 социальных учреждений, сообщает мэрия города.

Очевидцы обнаружили потоки воды около часа ночи на улице Плахотного на левом берегу. Ситуацию сразу поставили на контроль, однако по предварительным оценкам ремонт затянется до 17:00.

На месте инцидента работают три бригады энергетиков. По их словам, в домах провели мониторинг – пока температура составляет приемлемые 19–25 градусов. 11 января в Новосибирске ожидается не слишком холодная по зимним меркам погода в -14 градусов, но не факт, что тепло в домах сохранится на такой долгий срок.

По данным на 11:14 от СГК, контур отключения домов удалось сократить со 104 до 68. Однако в комментариях горожане пишут о намного большем числе отключенных от отопления домов, некоторые пользователи отмечают, что в их квартирах уже холодно – 15 градусов с учетом включенных обогревателей.

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Взято отсюда.

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