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В Новосибирске из-за прорыва трубы теплосети несколько человек получили ожоги

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В Новосибирске из-за прорыва трубы теплосети несколько человек получили ожоги

Из-за прорыва трубы теплосети пять человек получили ожоги, а 161 дом остался без отопления

В Новосибирске 17 января “рванула” труба теплосети, в результате пять человек получили ожоги, а 161 дом, восемь образовательных учреждений и шесть больниц остались без отопления, сообщает Mash Siberia. По последним данным, число пострадавших от ожогов выросло до 14 человек.

В ближайших к месту происшествия районах параметры тепла снижены. Больницы перешли в режим теплосбережения.  Если станет совсем холодно, экстренных пациентов увезут в стационары на другом берегу.

По информации Mash Siberia, некоторые школы уже объявили о дистанционном формате обучения, еще в нескольких попросили на следующий день “одеться теплее”.

К замене теплосети приступили ночью.

В Новосибирске это уже не первый случай прорыва трубы. Не так давно там уже происходило нечто подобное.

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Взято отсюда

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