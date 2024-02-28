Скорая помощь Фото: pixabay.com

Мама девочки считает, что учитель не уследил за детьми на уроке, и поэтому подала в суд. В школе же уверены, что вся необходимая помощь девочке была оказана

В Новосибирске семиклассница сломала ключицу на уроке физкультуры. Один из учеников решил показать на ней борцовский прием и перекинул ее через бедро, сообщает “КП-Новосибирск”.

Инцидент произошел в апреле 2023 года. Девочка около пяти месяцев провела на больничном с закрытым переломом правой ключицы со смещением. Мама ребенка подала в суд на руководство школы за причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в московской школе третьеклассник неожиданно умер на уроке английского языка. Мальчик почувствовал себя плохо, начал тяжело дышать и потерял сознание.

Взято отсюда