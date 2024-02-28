реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Новосибирске мама школьницы подала в суд за перелом на уроке физкультуры

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Новосибирске мама школьницы подала в суд за перелом на уроке физкультуры

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Мама девочки считает, что учитель не уследил за детьми на уроке, и поэтому подала в суд. В школе же уверены, что вся необходимая помощь девочке была оказана

В Новосибирске семиклассница сломала ключицу на уроке физкультуры. Один из учеников решил показать на ней борцовский прием и перекинул ее через бедро, сообщает “КП-Новосибирск”.

Инцидент произошел в апреле 2023 года. Девочка около пяти месяцев провела на больничном с закрытым переломом правой ключицы со смещением. Мама ребенка подала в суд на руководство школы за причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в московской школе третьеклассник неожиданно умер на уроке английского языка. Мальчик почувствовал себя плохо, начал тяжело дышать и потерял сознание.

Взято отсюда

горняк22 телеграм

В микрорайонах Барнаула временно отключат холодную воду. Список адресов

В связи с проведением плановых ремонтных работ 29 февраля отключат…

Узнать больше

У жителя Алтая конфисковали Тoyota RAV4 из-за пьяного вождения

Тoyota RAV4 Фото: unsplash.com Мужчину уже ловили на езде в…

Узнать больше

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые встретят свою любовь в марте

Пара. Ужин. Ресторан. Романтика. Фото: Pexels Для некоторых встреча со…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp