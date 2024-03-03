В Новосибирске мать на два дня оставила ребенка в запертой квартире

Восьмилетний мальчик не смог самостоятельно выбраться из квартиры и звал на помощь.

В Новосибирске женщина на два дня оставила восьмилетнего сына в запертой квартире, сообщает «КП-Новосибирск».

Ребенок не смог самостоятельно выбраться из квартиры и звал на помощь. Крики услышали соседи, они и вызвали спасателей.

– Восьмилетний мальчик звал на помощь, выбраться сам не мог, – сообщили в муниципальной аварийной спасательной слаужбе. – Со слов ребенка, он два дня был в квартире один, очень хотел кушать. Где его родители, он не знал.

Жильцы дома рассказали, что мать с ребенком снимала эту квартиру, они переехали сюда всего месяц назад.

Полиция отыскала женщину, сейчас она дает показания.

– По факту произошедшего проводится разбирательство. Мать будет привлечена к предусмотренной законодательством ответственности, – коротко комментируют в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Адвокат Константин Зиновьев рассказал о том, что теперь грозит матери.

– Если этот случай единичный, то вряд ли ее лишат родительских прав. Естественно, ее поставят на учет, будут контролировать органы опеки и участковый, – пояснил адвокат. – Кроме того, ее действия попадают под статью 125 УК РФ «Оставление в опасности». Минимальное наказание, которое за это грозит – штраф в 80 тысяч рублей, максимальное – год лишения свободы.

Пока ребенок находится в реабилитационном центре.

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Взято отсюда