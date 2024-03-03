Мальчик. Слезы Фото: pixabay.com

Ребенок кричал с балкона о том, что хочет есть: его крики услышали соседи и позвали на помощь. В ситуации разбираются правоохранители

В Новосибирске соседи спасли восьмилетнего мальчика, которого мать одного оставила на двое суток в запертой квартире, сообщает “КП Новосибирск”.

Сосед рассказал, что он услышал, как ребенок с балкона кричит, что “хочет кушать”. Мужчина спустился и через дверь заговорил с мальчиком. Ребенок рассказал, что не может найти ключ от двери.

“Видимо, пока продукты были, он один держался, смотрел мультики”, – рассказал сосед.

Мужчина вызвал участкового и спасателей. Когда соседи и полиция попали в квартиру, то увидели, что ребенок был в квартире почти раздетым, в одной футболке. Оказалось, что у него был мобильный телефон, по которому он связывался с мамой. Однако он сел, а зарядить его мальчик не смог.

Сосед дозвонился до матери, которая уверяла, что вышла ненадолго в магазин. Буквально через несколько часов мать уже съехала с квартиры.

Теперь в этой истории разбирается прокуратура. Как пишет “АиФ”, ребенка поместили в центр временного содержания.

Ранее в Новосибирске случайный прохожий спас младенца, выброшенного в мусорный контейнер. Ребенок непродолжительное время провел на улице – это и спасло ему жизнь.

Взято отсюда