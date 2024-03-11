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В Новосибирске мать ушла ночью из дома и оставила маленьких детей одних

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В Новосибирске мать ушла ночью из дома и оставила маленьких детей одних

Сейчас дети находятся с матерью, разбираться в ситуации будет ПДН

В Новосибирске в ночь на 9 марта женщина оставила двоих маленьких детей одних в квартире и ушла, сообщает КП-Новосибирск. Тревогу забили соседи, которые услышали плач детей.

– Детям 3 и 5 лет. Они плакали и звали маму посреди ночи. Она их оставила, – рассказали спасатели МАСС.

Источник пояснил журналистам, что отец детей с ними не живет.

После того, как спасатели попали к детям, их передали отцу, а вот мать быстро найти не удалось.

В полиции сообщили, что по факту происшествия возбуждено административное дело по статье неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Кроме того, в Следственном управлении СКР по Новосибирской области сейчас проводится проверка в рамках ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки и обо всех обстоятельствах, при которых детей оставили дома.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области, сейчас дети находятся с матерью. Все материалы по этому делу переданы в ПДН: родители должны будут явиться на комиссию, где разберутся в ситуации.

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Взято отсюда

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