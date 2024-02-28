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В Новосибирске младенца, выброшенного в мусорку, пожелали усыновить 300 человек

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В Новосибирске младенца, выброшенного в мусорку, пожелали усыновить 300 человек

Бездетные пары выстроились в очередь, чтобы взять под опеку новорожденного

В Новосибирске поиски опекуна для младенца, которого выкинула в мусорный бак собственная мать, закончились, сообщает “КП-Новосибирск”.

Напомним, 22-летняя девушка проживала одна на съемной квартире. По словам соседей, раньше у нее был парень, но они расстались. Роды проходили в одиночестве в той же самой квартире. Еще выяснилось, что у молодой матери не было молока – она заказывала коровье через интернет.

Через сутки после рождения малыша камеры видеонаблюдения зафиксируют девушку во дворе дома. На записи видно, как она равнодушно и безжалостно несет пакет с новорожденным сыном через весь двор и выкидывает его в мусорный контейнер, как ненужную вещь. На улице – тридцатиградусный мороз, на мальчике из одежды – пеленка и два пакета. Однако произошло чудо: ребенка спас прохожий, услышавший его писк. Мужчина отнес младенца к себе домой и вызвал скорую. Новорожденный получил переохлаждение, но, к счастью, все обошлось. Всего за час полиции удалось вычислить мать малыша. На время следствия ее отправили в СИЗО. 

– Бабушка подала заявление в опеку через три дня после того, как нашли мальчика, – 19 февраля. Обращений от других родственников новорожденного по вопросу оформления опеки не поступало, – сообщили в мэрии Новосибирска.

Стать опекуном выброшенного младенца пожелали 300 человек. В основном в очередь выстроились бездетные пары. Однако право на опеку получила бабушка новорожденного. 

– На ребенка оформлено свидетельство о рождении, сведения о мальчике зарегистрировали в журнале первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей, – продолжают в мэрии. – А сейчас организована работа по устройству ребенка в соответствии с требованиями действующего законодательства в семью бабушки.

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Взято отсюда

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