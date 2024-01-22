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В Новосибирске многодетная нелегалка похоронила годовалую дочь в огороде

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В Новосибирске многодетная нелегалка похоронила годовалую дочь в огороде

Наручники. Тюрьма Фото: pixabay.com

Девочка умерла в августе 2021 года. Вероятно, только сейчас об этом стало известно благодаря опубликованным в Сети видео. На одном из них женщина хоронит ребенка в огороде

В Новосибирске 29-летнюю гражданку Узбекистана обвиняют в долгом истязании своей годовалой дочери. В Сети появилось видео, как мать хоронит завернутое в белую простыню девочку в яме, вырытой в огороде, сообщает “КП-Новосибирск”.

По версии следствия, мигрантка била девочку с июня по август 2021 года, пока ребенок не умер. Есть и второе видео с участием женщины: там она бьет девочку, которая едва начала ходить.

По словам знакомых семьи, родные из Узбекистана оказались шокированы произошедшим. Они утверждают, что у матери девочки якобы была послеродовая депрессия и она мстила мужу, избивая малышку. В этой версии предстоит разобраться следствию.

Сейчас мигрантка, нелегально находящаяся на территории РФ, находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье “Истязание”. Обстоятельства гибели девочки устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске 13-летнюю девочку спасли от избивающей ее матери. С заявлением в полицию по этому поводу обратились учителя школьницы.

Взято отсюда

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