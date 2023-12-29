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В Новосибирске мужчину обвиняют в насилии над семилетней девочкой

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В Новосибирске мужчину обвиняют в насилии над семилетней девочкой

Мужчина в разговоре с журналистами свою вину не признал

В Новосибирске 46-летнего местного жителя обвиняют в насилии над семилетней девочкой, сообщает «Толк» со ссылкой на «КП-Новосибирск».

По данным следствия, преступление совершено 26 декабря. По предварительным данным, мужчина заманил девочку в безлюдное место. Его задержали благодаря фотороботу, а также камерам видеонаблюдения. На них зафиксировано, как обвиняемый шел с девочкой в красном пуховике по обочине дороги.

Заседание проходило в закрытом режиме, личность девочки не раскрывают. Мужчина в разговоре с журналистами свою вину не признал. Его арестовали на два месяца,  предполагается, что меру пресечения будут продлевать.

Ранее сообщалось, что жителя Барнаула подозревают в насилии над своей 12-летней дочерью, которое, по предварительным данным, продолжалось с 1 сентября по 6 декабря 2023 года.

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Взято отсюда

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