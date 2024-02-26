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В Новосибирске неизвестные “заминировали” аэропорт Толмачево

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В Новосибирске неизвестные "заминировали" аэропорт Толмачево

В ходе проверки подозрительных предметов обнаружено не было

В Новосибирске 25 февраля около 03:00 часов ночи сотрудникам аэропорта Толмачево на почту пришло сообщение о минировании воздушной гавани, сообщает ТГ-канал Shot.

На место прибыли сотрудники полиции. Однако проверка показала, что в здании нет подозрительных предметов, представляющих опасность. Эвакуацию в здании не проводили.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают личности тех, кто сообщил о минировании.

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Взято отсюда

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