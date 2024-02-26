В Новосибирске неизвестные “заминировали” аэропорт Толмачево

В ходе проверки подозрительных предметов обнаружено не было
В Новосибирске 25 февраля около 03:00 часов ночи сотрудникам аэропорта Толмачево на почту пришло сообщение о минировании воздушной гавани, сообщает ТГ-канал Shot.
На место прибыли сотрудники полиции. Однако проверка показала, что в здании нет подозрительных предметов, представляющих опасность. Эвакуацию в здании не проводили.
По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают личности тех, кто сообщил о минировании.
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Взято отсюда