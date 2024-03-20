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В Новосибирске Никиту Кологривого отправили в спецприемник после дебоша в баре

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В Новосибирске Никиту Кологривого отправили в спецприемник после дебоша в баре

Никита Кологривый Фото: скриншот видео с youtube-канала "Джахаров"

Актер приехал в свой родной город, чтобы открыть кинофестиваль “Семейные традиции” и встретиться с поклонниками. Он должен был улететь несколько дней назад, но остался провести время с друзьями

В Новосибирске на звезду сериала “Слово пацана” Никиту Кологривого составили административный протокол после дебоша в баре, сообщает РИА Новости.

“В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок, в одном из заведений Новосибирска, составлен административный протокол по части первой статьи 20.1 КоАП “Мелкое хулиганство”, – заявили в пресс-службе МВД региона.

До решения суда артист пробудет в спецприемнике. Свой вердикт Центральный районный суд вынесет утром 21 марта.

Ранее стало известно, что Кологривого вывели из отдела полиции “Центральный”, посадили в полицейскую “Газель” и увезли.

Напомним, что в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил дебош в лаунж-баре Tangiers Lounge. Он начал приставать к официантке, а когда та ему отказала, укусил ее за ногу. За девушку заступились ее коллеги и артист спровоцировал драку. В итоге сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию.

Взято отсюда

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