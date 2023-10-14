Суд Фото: pixabay.com

По словам адвоката, организатором действий была мировая судья из Новосибирска. Сейчас она также проходит по уголовному делу

Омского адвоката, которого в марте уличили во взятке мировому судье из Новосибирской области, приговорили к семи годам строгого режима. Он признал свою вину, однако заявил, что судья Марина Сальникова сама предложила дать ей взятку в размере 3 млн рублей, сообщает “КП-Новосибирск”.

В прошлом году адвокат омской коллегии Алексей Сурин защищал стоматолога из Омска Сергея Федурина – мужчина попался на незаконной охоте в Новосибирской области. На процесс в Венгерово фигурант не приехал, поэтому судья Сальникова вынесла заочное решение о его аресте.

По версии следствия, после этого судья обратилась к адвокату с предложением решить все проблемы за определенную сумму. Согласно материалам дела она звонила адвокату со специально приобретенного мобильного телефона и сим-карты и представлялась тетей. 7 марта Сурин принес ей половину взятки, однако мужчину задержали при ее передаче.

О происходящем в органы госбезопасности написал омский стоматолог Федурин. За помощь в передаче взятки под контролем оперативников он пообещал адвокату 150 тысяч рублей. Однако Сурин в суде заявил, что действовал бескорыстно.

“Никаких денег лично для себя от Федурина я не получал. Ваша честь, я не был организатором этих действий. Это было предложено мне Сальниковой”, – заявил Сурин, обращаясь к судье.

По мнению гособвинителя прокурора Новосибирской области Александра Бучмана, адвокат начал сотрудничать со следствием слишком поздно – через две недели после передачи взятки. Если бы он обратился в ФСБ сразу после звонка судьи, исход был бы другим.

Однако защитник Сурина настаивала, что адвокат все же стал помогать оперативникам после того, как у него нашли пакет с деньгами. Она отметила, что его необходимо освободить от ответственности согласно примечанию к статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

“Тогда для кого же прописан закон, для кого прописано это примечание? В прениях я также поддерживаю свое ходатайство о прекращении уголовного дела”, – сказала адвокат.

Суд решил иначе и назначил подсудимому семь лет колонии строгого режима. Также он не сможет работать адвокатом еще три года.

В отношении бывшего мирового судьи Сальниковой 18 сентября возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Сейчас она пытается обжаловать его в Верховном суде.

Ранее сообщалось, что силовики задержали начальника отдела министерства экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай и нескольких его сообщников. Они якобы получили взятку в сумме 8 млн рублей.

Источник

горняк

горняк локтевский