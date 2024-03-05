Наручники. Тюрьма Фото: pixabay.com

Мать девочки неоднократно обращалась в полицию после угроз мужчины. Тот предупреждал, что убьет школьницу, задолго до расправы

В Новосибирске осудили 28-летнего Хушнуда Хамроева, убившего 17-летнюю школьницу на глазах у прохожих в июле 2022 года. Его приговорили к 15 годам 6 месяцам колонии строгого режима, сообщает “КП-Новосибирск”.

Ранее Хамроев говорил, что мотивом убийства стала ревность. По словам знакомых погибшей, встречаться пара начала тогда, когда девушке было 15 лет. В 17 она решила расстаться с ним, так как парень ее избивал. После этого он начал преследовать и избивать девушку.

После убийства стало известно, что мать девочки написала несколько заявлений в полицию. Школьница боялась выходить из дома одна, так как ее бойфренд угрожал убийством.

Суд обязал мужчину возместить материальный ущерб 400 тысяч рублей матери убитой и выплатить моральную компенсацию в размере 2,5 млн рублей. Полицейских, которые вовремя не отреагировали на происходящее, привлекли к дисциплинарной ответственности. Уголовное дело о халатности не дошло до суда.

Напомним, трагедия произошла 26 июля в Нижней Ельцовке Советского района. Сначала Хамроев преследовал школьницу, после чего повалил ее и нанес не менее 15 ударов ножом.

Взято отсюда