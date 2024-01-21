В Новосибирске отменили концерт, посвященный 60-летию певицы Лолиты

Зрителям сообщили, что купленные билеты подлежат возврату

В Новосибирске отменили юбилейный концерт певицы Лолиты Милявской, который был запланирован на 31 марта в Доме ученых Сибирского отделения РАН, сообщает РИА Новости.

“Уважаемые зрители! Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится! Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения”, – говорится в сообщении на сайте Дома ученых СО РАН. О причинах отмены концерта не сообщается.

Отметим, что в Новосибирске на этот год были запланированы два концерта – 31 марта в Доме ученых СО РАН и 2 апреля в Доме культуры железнодорожников, с афиши которого концерт также исчез на прошлой неделе.

Между тем, Юрий Зимняков, и.о. министра культуры Новосибирской области заявил, что министерство не является организатором концертов исполнительницы Лолиты на площадках Дворца культуры железнодорожников и Дома ученых СО РАН.

“Площадки, на которых запланировано проведение концертов, не являются подведомственными учреждениями Минкультуры НСО. Информацией о возможной отмене мероприятий Минкультуры НСО не располагает”, – сообщил чиновник.

Напомним, что в конце декабря прошлого года в столичном клубе “Мутабор” прошла вечеринка, организованная актрисой и блогером Анастасией Ивлеевой. На нее пришли многие знаменитости, включая Лолиту Милявскую. Событие получило название “голая вечеринка”, так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.

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Взято отсюда