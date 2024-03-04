Инстасамка Фото: Telegram-канал Инстасамки

Певица заверила фанатов, что отмена концертов не связана с содержанием ее песен. По словам Инстасамки, давления со стороны не было

В Новосибирске отменили концерт Инстасамки и Moneyken, который был назначен на 31 марта. По словам певицы, концерт отменили сами исполнители, а не организаторы, передает “КП-Новосибирск”.

“Мы отменили концерты сами. Я не довольна форматом моих сольных концертов. Я хочу дать вам что-то большее, чем раньше. Мы готовим для вас шоу к альбому RICH WITCH, которое вы сможете увидеть в начале 2025 года”, – написала Инстасамка.

При этом концерты певицы отменяли в Новосибирске и в 2023 году. Тогда ее выступление должно было тоже состояться 31 марта, но его перенесли на следующий год.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, который был запланирован на 2 апреля в Дворце культуры железнодорожников. Ранее с таким предложением выступил Союз отцов.

Взято отсюда