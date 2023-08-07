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В Новосибирске подростки избили парня, пристававшего к школьницам

редактор01 mins

По словам очевидца, 18-летний парень домогался до 13-15-летних девочек, а также за деньги отправил своих друзей избить одну из них

Фото: unsplash.com

В Новосибирске подростки избили на камеру парня, который приставал к школьницам. Как сообщает “КП-Новосибирск”, местом самосуда оказалась спортплощадка возле школы № 172 на улице Тимирязева.

Как рассказал очевидец, 18-летний парень домогался до 13-15-летних девочек, а также за деньги отправил своих друзей избить одну из них.

“Заплатил им 5 тысяч, а они ее били по солнечному сплетению, по ушам и вискам, отбирали ингалятор – у нее астма. Грозился еще как-то, что всех убьет. Это как раз в тот день было, перед тем как его избили”, – рассказал собеседник издания.

Вступился за одну из девочек ее парень. По словам ее подруги, приставания начались еще в школе, а самой девушке-подростку он угрожал расправой. 

Отметим, что оправданием насилия это все равно быть не может. На старшеклассников, которые избили молодого человека, уже возбудили уголовное дело за хулиганство. Кроме того, решается вопрос о возбуждении еще одного дела – о причинении вреда здоровью.

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