В Новосибирске покусавшего учителя школьника перевели на индивидуальное обучение

Доставалось от ребенка и одноклассникам

Урок в школе / Фото: unsplash.com

В Новосибирске отправили на индивидуальное обучение девятилетнего школьника, который душил одноклассников, рвал учебники, а также напал на психолога и двух учительниц: одну укусил, а другой вырвал клок волос.

Как пишет “КП-Новосибирск”, история получила огласку в декабре 2023 года. С тех пор в школе провели несколько собраний, установили камеры в классе, а уроки решили проводить в присутствии родителей проблемного ученика.

“Но у них, естественно, не получилось ходить в школу всегда. В итоге приходили другие мамы. Картина была такая: он сидит на первой парте, капюшон на голову надел и спит. Мальчик вообще не учился. Однажды на перемене пришла его мама, что-то спросила у него, он выбежал в коридор, открыл окно (это был первый этаж), вылез через него и пошел домой. Мама забрала его одежду в гардеробе, и больше ребенок в школу не приходил”, – рассказали родители.

По словам одной из мам, в прошлые выходные мальчик избил одноклассницу, что, возможно, и стало последней каплей. Родители предположили, мать школьника сама увидела реальную проблему и решила, чтобы он учился отдельно от других.

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