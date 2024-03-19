В Новосибирске пройдет выставка-форум гостеприимства и туризма “Дикоросы”

Мероприятие объединит представителей отрасли из нескольких стран

Форум-выставка гостеприимства и туризма “Дикоросы” / архив ООО “ЭкспоИвентс”

С 3 по 5 апреля 2024 года в новосибирском Экспоцентре пройдет значимое событие для профессионалов Сибири – форум-выставка гостеприимства и туризма “Дикоросы” . Мероприятие объединит представителей бизнеса, менеджеров, маркетологов, специалистов по работе с персоналом, линейных сотрудников отелей и ресторанов, инвесторов, туроператоров и турагентов. Участие примут и представители власти, ответственные и заинтересованные в развитии туризма в регионах.

Свыше 150 компаний из разных стран представят новое оборудование, мебель, аксессуары для отелей и ресторанов, решения в сфере кибербезопасности и автоматизации бизнес-процессов. Также продемонстрируют одни из лучших туристических направлений партнерских стран и регионов страны.

В числе “горячих” тем форума :

как из ларька уличной еды вырастить масштабный бизнес от управляющего партнера сети “Влаваше” Дарьи Януш;

аналитика, концепция, экономика успешного загородного отеля от владельца Bassin Hotel Development* Антона Басина;

мастер-класс по маркетингу от управляющего партнера коммуникационного агентства “Аппетитный маркетинг” Марии Тюменевой;

внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы отеля от CEO и основателя JB Camp* Виталия Язвенко;

кулинарные тренды ресторанного бизнеса с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым;

организация работы персонала в условиях острого дефицита кадров от президента Союза специалистов хаускипинга Татьяны Кибиревой;

мастер-класс для линейного персонала от основателя “Мастерской клиентского сервиса” Яны Фахурдиновой и другое.

Форум-выставка гостеприимства и туризма “Дикоросы” / архив ООО “ЭкспоИвентс”

Также на мероприятии пройдет:

финал “Премии сибирского гостеприимства и туризма”;

отборочный этап Национальной премии “Бариста года”;

отраслевая площадка “Кейтеринг Сибири”;

площадка “Российская кухня: авторы и наследники” с Екатериной Шаповаловой.

Соорганизаторы: Министерство экономразвития Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, ООО “ЭкспоИвентс”.

Партнеры: Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация загородных отелей России и компания Travelline*.

Чтобы принять бесплатное участие в форуме, заполните форму на сайте forum-dikorosy.ru .

ООО “ЭкспоИвентс” Тел.: 8 (383) 304-83-88 forum-dikorosy.ru vk.com/ forumdikorosy t.me/ forumdikorosy

*Bassin Hotel Development (“Бассин Хотел Девелопмент”); JB Camp (“ДжейБи Кемп”); Travelline (“Тревеллин”).

Возрастное ограничение 18+

ООО “ЭкспоИвентс”

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