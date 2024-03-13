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В Новосибирске расследуют смерть девушки, которая умерла после удаления зуба

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В Новосибирске расследуют смерть девушки, которая умерла после удаления зуба

Стоматолог Фото: pixabay.com

Прошло уже четыре месяца с момента смерти девушки, а ее мама до сих пор не знает, что произошло с дочерью. Предполагаемый диагноз – сепсис, но официально он не подтвержден

В Новосибирске расследуют уголовное дело по факту смерти 27-летней девушки, которая умерла после удаления зуба. Об этом сообщает “КП-Новосибирск”.

Мама девушки рассказала, что у нее разболелся зуб, однако она долго не шла в больницу. Когда сибирячка решилась на прием у стоматолога, женщины отправились туда вместе.

“Я увидела, что ее приняли, и пошла домой к внукам. Алина вернулась, протянула мне бумажку с рецептом, и я пошла в аптеку”, – рассказала мама погибшей.

Женщина вернулась домой через 10 минут и не узнала дочку. Девушка вела себя странно и почти сразу же потеряла сознание. После этого она перестала на все реагировать, а когда приехала скорая, сибирячка уже была в коме.

“В больнице Алину интубировали, но потом у нее начали отказывать органы. Спустя сутки мне позвонили из больницы и сказали, что дочка умерла”, – добавила мама девушки.

Тело погибшей забрали на судмедэкспертизу и пообещали результаты через 30–40 дней. При этом ее мама до сих пор не знает, что именно произошло с дочерью.

В больнице, куда привезли девушку, не нашли нарушений. Проводилась ли проверка стоматологии, неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности”.

Ранее сообщалось, что в Твери четырехлетняя девочка умерла после приема у стоматолога. По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело.

Взято отсюда

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