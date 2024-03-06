В Новосибирске родственники рассказали о матери, заперевшей сына дома без еды

Спасатели влезли через балкон и спасли восьмилетнего мальчик из запертой квартиры

В Новосибирске мать заперла восьмилетнего сына одного в квартире без еды. На зов мальчика о помощи соседи вызвали спасателей. На мать завели уголовное дело, ребенка забрала опека. Родственники женщины даже не знали о ее проблемах в семье, сообщает “КП-Новосибирск”.

Судьба мальчика заинтересовала опеку еще 1 марта, когда в квартиру вызвали спасателей. Те перелезли через балкон, чтобы спасти находящегося внутри ребенка. Пока мальчика несли по улице, он кричал, что хочет есть. Позже он рассказал взрослым, что мать заперла его в квартире, продукты кончились, а телефон разрядился. Ему приходилось выходить на балкон и звать на помощь.

– Когда я увидела видео, как спасают моего внука из квартиры, была в шоке. Позвонила дочери, спросила: «Ты работаешь? Что вообще происходит?» Она говорит: «Работаю, все нормально». Я спросила, где ребенок. Она ответила: «Все нормально». Ничего не рассказывала о себе, только твердила: «Все нормально. Все нормально». Раньше она так не общалась, – поделилась бабушка ребенка.

По словам сестры женщины, она часто оставляла сына одного дома, но не так, как сейчас. Вся семья не может отойти от такого шока.

– Дениска по характеру спокойный мальчик, но может фантазировать, как все дети. А так – всегда был сыт, одет и обут, когда был с нами тут. Внук окончил первый класс в Гурьевске, во второй класс пошел уже в Новосибирске. Дочь присылала его фото с 1 Сентября, но в какую школу отдала внука, мы не знаем. На Новый год они тоже ходили в школе на елку. Я это знаю, так как дочь присылала фото, – рассказала бабушка мальчика.

Однако мальчик говорит, что после Нового года не ходил в школу, а круглые сутки сидит дома и смотрит мультики.

– Проверяем информацию о том, что ребенок не посещал школу, а мама его говорила, что он якобы болеет, – пояснил источник в правоохранительных органах.

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Взято отсюда