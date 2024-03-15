Ребенок, девочка Фото: unsplash.com

По словам матери девочки, нападавшие школьники угрожали ей убийством и засунули сосульку в рот. Сейчас в истории разбираются следователи и прокуратура

В Новосибирске третьеклассники избили свою ровесницу, девятилетнюю девочку, на детской площадке. Ее мама рассказала, что после этого у ребенка нашли консолидирующий перелом нескольких позвонков и ушибы, передает “КП-Новосибирск”.

По словам женщины, инцидент произошел 9 марта. Девочка пошла гулять с младшей сестрой одного из нападавших. Мальчики подошли к ним, начали обзывать и кидать снег в лицо. Ее дочь отвели в сторону и начали над ней издеваться: угрожать тем, что убьют, и пинать.

Женщина отметила, что истязания длились около часа. Спасла девочку мама одного из школьников, которая позвала детей домой. Семья пострадавшей написала заявление в полицию, девочка проходит лечение.

В произошедшем разбираются следователи, прокуратура также начала проверку.

Ранее сообщалось, что в барнаульской школе подросток ударил одноклассника молотком по голове. У него диагностировали ушиб мягких тканей.

Взято отсюда