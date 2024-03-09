В Новосибирске спасли двоих детей из запертой квартиры

Фото: unsplash.com

Крики детей услышали соседи, которые вызвали на помощь спасателей. В ходе спасательной операции мать найти так и не удалось

В ночь на 9 марта в Новосибирске спасатели вытащили двух детей из запертой квартиры, пишет НГС .

Мать оставила детей возрастом 3 и 5 лет одних дома, а сама ушла в неизвестном направлении.

“В квартире на улице Объединения за закрытой дверью оказались двое детей, которые плакали и звали маму. Соседи вызвали спасателей. Сотрудники МАСС вскрыли дверь и вызволили детей. На момент проведения спасательной операции мать детей так и не удалось найти“, — рассказали спасатели.

Детей передали сотрудникам полиции. Там возбудили административное дело о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Как сообщил источник, позже детей передали отцу, который живет отдельно от семьи.

Ранее в алтайском селе Турочак взрослые оставили 13-летнюю девочку и годовалого мальчика одних дома, заперли входную дверь и уехали в магазин. В доме произошел пожар . Оба ребенка погибли.

Взято отсюда.

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