В Новосибирске стала известна судьба мальчика, которого мать заперла в квартире

Сибирячку могут ограничить в правах на ребенка

В Новосибирске опека забрала 8-летнего ребенка у матери, которая заперла его на съемной квартире. Мальчик минимум два дня сидел взаперти без еды, сообщает “КП-Новосибирск”.

По словам соседей, мать ребенка переехала в Новосибирск с Кузбасса два месяца назад и сама растила ребенка. Женщине предлагали две школы, но мальчик так и не пошел в них.

После того, как на помощь пришли спасатели мальчик рассказал, что часто смотрел мультики и спал при свете в одиночестве. А когда он сильно проголодался, то начал звать на помощь соседей.

Внутри вскрытой квартиры соседи увидели пустой холодильник.

“Ребенок реально был голодный, сотрудники полиции дали ему кефир и булочку. Он как голодных хищный лев накинулся на еду, прям с целлофановым пакетом ее ел. Скотство, конечно, к ребенку так относиться”, – отметил владелец квартиры, которую сдавал одинокой матери с мальчиком.

Полицейские вывели ребенка, сотрудники опеки забрали его в центр помощи подросткам. На выходе из лифта мальчик признался, что уже оставался один.

Мама мальчика пришла только после настойчивых звонков полиции. В свое оправдание она заявила, что оставила ребенка всего на час.

В этот же день хозяин квартиры выселил ее.

Прокуратура Новосибирской области начала против матери мальчика проверку, а глава СКР Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Юристы считают, что мать ребенка могут ограничить в родительских прав на срок до шести месяцев.

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Взято отсюда