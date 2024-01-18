В Новосибирске в гимназии произошел пожар, один человек погиб

В гимназии загорелся подвал — там находится частная школа по подготовке охранников

Один человек погиб на пожаре в новосибирской гимназии, сообщает Mash Siberia.

В загоревшемся подвале гимназии располагается частная школа по подготовке охранников. Предположительно, погибший был из этой школы.

По данным МЧС, среди 500 учеников и 30 сотрудников гимназии никто не пострадал. Для обогрева прислали два автобуса.

Площадь пожара составляет около 20 квадратов. Сейчас специалисты МЧС потушили открытое горение, но проливка продолжается.

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Взято отсюда