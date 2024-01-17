В Новосибирске водитель автобуса не заметил пенсионерку и переехал ей ноги

У бабушки сломано две ноги, на одной из них даже слезла кожа

Днем 14 января в Новосибирске произошло ЧП: автобус не заметил пассажирку и проехал по ногам пенсионерки, сообщает “КП-Новосибирск”.

– Бабушка ехала от мамы к себе домой. Когда подошел автобус № 64, она взялась за поручень двери, чтобы подняться. Водитель не заметил ее, двери закрылись. Автобус двинулся и проехал прямо по ногам моей бабушки, – рассказала, внучка пострадавшей.

Пассажиры автобуса заметили бабушку и начали кричать об этом водителю. Он остановился и вышел из салона вместе с кондуктором.

– Они увидели мою бабушку, занесли ее в салон. Она была в сознании, продиктовала кондуктору номер мамы. Та нам и позвонила. Мы сразу же прибежали на остановку. На месте уже были скорая помощь и полиция, – вспоминает женщина.

По словам родственников пострадавшей, у бабушки сломаны обе ноги, на одной из них даже слезла кожа.

– Бабушку прооперировали, но теперь нужно ждать, пока кожа приживется. Врачи сказали, что только после этого будут делать операции на ногах. На одной точно сломаны пятка и пальцы, а на второй – перелом со смещением, – объясняет женщина.

Внучка рассказывает, что бабушка толком ничего не помнить, только то, что взялась за поручень и двери закрылись. Однако у водителя автобуса своя версия произошедшего:

– Он уверяет – проверил, что никого нет, закрыл дверь и поехал. Он метра три проехал и, когда пассажиры закричали, остановился. Сейчас мы ищем людей, которые были на тот момент в автобусе и стояли на остановке. Нужно понять, кто прав, а кто виноват. Водитель говорит, что никого не было, а бабушка утверждает обратное.

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Взято отсюда