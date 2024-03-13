В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту смерти после удаления зуба

Мама умершей девушки до сих пор не знает, кто виновен в смерти ее дочери

В Новосибирске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти молодой девушки, которая скоропостижно скончалась после удаления зуба, – “КП-Новосибирск”.

Напомним, трагедия произошла в декабре 2023 года. Тогда у Алины сильно разболелся зуб. Однако она долго не решалась обратиться в больницу. В итоге девушка пошла к стоматологу вместе с мамой.

– Она думала, что ее могут не принять без прописки, но врач осмотрел Алину и отправил на удаление. Я увидела, что ее приняли, и пошла домой к внукам. Алина вернулась, протянула мне бумажку с рецептом, и я пошла в аптеку, – рассказала Лидия, мама Алины.

Со слов мамы погибшей Алины, дочки не было около 10 минут. За это время произошло непоправимое. Придя домой, девушка начала вести себя очень странно. Мать увела ее в другую комнату, чтобы дети не видели происходящего. После чего Алина резко потеряла сознание, а потом вообще перестала реагировать на все.

Мама девушки позвонила в 112, но когда скорая приехала, Алина уже находилась в коме. Ее немедленно госпитализировали в больницу.

– В больнице дочку интубировали, но потом у нее начали отказывать органы. Спустя сутки мне позвонили из больницы и сказали, что Алина умерла. Ее тело забрали на судмедэкспертизу. Говорили, что через 30 – 40 дней будут результаты и станет ясно, почему дочка умерла, – говорит Лидия.

С момента трагедии прошло уже 4 месяца, но мама Алины до сих пор не знает правды: что произошло с дочкой и кто виноват. В постановлении о возбуждении дела указан предполагаемый диагноз: сепсис. Однако его еще никто не подтвердил.

Региональный минздрав провел проверку в больнице, куда привезли Алину. Исходя из официального ответа, никаких нарушений не выявлено.

– А что со стоматологией, где дочке удалили зуб? Ее проверяли? Если да, то почему мне не сказали о результатах? – задается вопросами Лидия.

На данный момент известно, что уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

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Взято отсюда