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В Новосибирске вторую неделю ищут женщину, пропавшую после смерти матери

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В ночь на 3 января его разбудила дочка — печка сильно дымилась и он вышел посмотреть, что с ней произошло. В доме никого не было и он отправился на веранду — там лежала теща, а рядом с ней его супруга

В Новосибирске вторую неделю ищут женщину, пропавшую после смерти матери

Фото: unsplash.com

В Новосибирске вторую неделю ищут 43-летнюю Ольгу Пушкареву. Как сообщает “КП-Новосибирск”, женщина ушла из дома в Октябрьском районе 3 января лишь в майке и тапочках.

По словам супруга Евгения, в ночь на 3 января его разбудила дочка — печка сильно дымилась и он вышел посмотреть, что с ней произошло. В доме никого не было и он отправился на веранду — там лежала теща, а рядом с ней его супруга.

“Я пощупал руку тещи – пульса нет. Я вызвал скорую, вернулся обратно и увидел, что дверь на веранде открыта. Калитка тоже нараспашку. А супруга пропала…”, — рассказал мужчина.Евгений пошел искать Ольгу, но не нашел ее на улице. Приехала скорая и полиция – последние посоветовали ему позвонить в отдел. Те сказали ждать наряд и заявление мужчина подал лишь через три часа.

К поискам подключились и волонтеры. Супруга попросили ждать дома – вдруг жена вернется. 4 января появилась информация, что ее видели на улице Кирова и предложили помощь, но она от нее отказалась. После этого информация от полиции закончилась.

“Сначала менялись сотрудники, которые занимаются поисками. После нашли еще одну камеру на шиномонтажке, но до сих пор записи с нее не получены. Сказали, что ждут ее владельца, чтобы посмотреть записи, но он никак не приезжает. В общем, уже неделю мы топчемся на одном месте”, — переживает мужчина.Евгений переживает, что на том участке, где теряются ее следы, есть камеры на дорогах, но их все еще якобы не посмотрели.

Ольга ушла из дома не одетая по погоде. На ней были черные прорезиненные тапочки и зеленая футболка с коротким рукавом. Рост Ольги 160 сантиметров, она плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.

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