В Новосибирске выкинутого на помойку младенца отдадут бабушке

На опекунство в общей сложности претендовали 300 человек

Новорожденный / Фото: unsplash.com

В Новосибирске младенца, которого 22-летняя молодая мать выкинула в мусорку, решили отдать его бабушке, рассказали “КП-Новосибирск” в мэрии.

Напомним, девушка родила на съемной квартире 15 февраля. Через сутки в 30-градусный она отнесла малыша на мусорку, но младенца вскоре спас прохожий, который услышал писк из контейнера. С переохлаждением ребенка доставили в реанимацию, а мать задержали и отправили в СИЗО.

Опека тем временем решала дальнейшую судьбу новорожденного. На опекунство претендовали 300 человек, в том числе бабушка – мать арестованной. Сотрудники ведомства проверили условия проживания и состояние здоровья женщины и решили отдать ребенка ей.

Работа по устройству мальчика в семью бабушки уже организована.

горняк



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