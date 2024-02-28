реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Новосибирске выкинутого на помойку младенца отдадут бабушке

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На опекунство в общей сложности претендовали 300 человек

В Новосибирске выкинутого на помойку младенца отдадут бабушке

Новорожденный / Фото: unsplash.com

В Новосибирске младенца, которого 22-летняя молодая мать выкинула в мусорку, решили отдать его бабушке, рассказали “КП-Новосибирск” в мэрии.

Напомним, девушка родила на съемной квартире 15 февраля. Через сутки в 30-градусный она отнесла малыша на мусорку, но младенца вскоре спас прохожий, который услышал писк из контейнера. С переохлаждением ребенка доставили в реанимацию, а мать задержали и отправили в СИЗО.

Опека тем временем решала дальнейшую судьбу новорожденного. На опекунство претендовали 300 человек, в том числе бабушка – мать арестованной. Сотрудники ведомства проверили условия проживания и состояние здоровья женщины и решили отдать ребенка ей.

Работа по устройству мальчика в семью бабушки уже организована.

горняк

Источник

горняк22 телеграм
В России назвали сроки обмена замороженными активами

В России назвали сроки обмена замороженными активами

Замглавы Минфина: обмен заблокированными активами россиян продлится полгода Механизм обмена…

Узнать больше
В Европе начали готовиться к отказу от поставок российского газа через Украину

В Европе начали готовиться к отказу от поставок российского газа через Украину

Представитель ЕК Макфи анонсировал отказ от поставок газа из РФ…

Узнать больше
В зону СВО поставят роботизированную платформу СЭМ-350

В зону СВО поставят роботизированную платформу СЭМ-350

НПО ЦВБП: в зону СВО поставят модернизированную платформу-робот СЭМ-350 Роботизированную…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp