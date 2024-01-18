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В Новосибирске у юной гимнастки нашли редкую форму рака после боли в животе

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В Новосибирске у юной гимнастки нашли редкую форму рака после боли в животе

Больница. Врач. Детская больница. Фото: ru.freepik.com

Почти год назад девочка начала жаловаться на периодическую боль в животе, однако врачи долго не могли понять, что происходит с ребенком

В Новосибирске у пятилетней девочки диагностировали редкую форму онкологии, сообщает “КП-Новосибирск”.

Самочувствие девочки ухудшилось в феврале 2023 года. Перед сном у ребенка сильно заболел живот. Через пару часов боль прошла, однако затем стала повторяться все чаще.

“Она оставила гимнастику. Мы обращались в поликлинику, раз в месяц вызывали скорую. Я сперва думала, что живот болит из-за чипсов и газировки. Проверяла дочь и на кишечные инфекции, но врачи разводили руками”, – рассказала мама девочки.

Медики долго не могли понять, что происходит с пациенткой, пока не направили ее на УЗИ. Обследование выявило у ребенка нейробластому третьей степени.

“Врачи говорят, что такой рак в возрасте Лады – случай крайне редкий”, – добавила женщина.

Матери ребенка пришлось взять больничный, чтобы быть рядом с дочерью. За полгода маленькая пациентка перенесла пять курсов химиотерапии, но даже в больнице не бросала гимнастику и садилась на шпагат.

В октябре 2023 года девочку отправили на операцию в Москву и семья объявила сбор средств на авиабилеты. Односельчане из Верх-Тулы за сутки собрали для них более 50 тысяч рублей.

“Врачи в Москве сообщили, что опухоль обвивала все жизненно важные сосуды, ведущие к внутренним органам. Дочери провели сложную операцию, удалили почти всю опухоль”, – отметила женщина.

Однако борьба с тяжелым заболеванием на этом не закончена – часть опухоли вросла в головку поджелудочной железы и уже неоперабельна. Девочке предстоит пройти специальное обследование, после которого станет понятно, что делать с остатками опухоли.

Ранее стало известно, что челябинские врачи удалили из мозга ребенка “клубок” червей в 12 см. Личинки, предположительно, попали в организм мальчика через контакт с зараженным животным.

Взято отсюда

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