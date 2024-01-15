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В Новосибирске убийца 16-летней школьницы освободился с плохой характеристикой

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В Новосибирске убийца 16-летней школьницы освободился с плохой характеристикой

Наручники Фото: Pixabay.com

В колонии убийца получил почти 100 взысканий. При этом известно, что осужденный и его семья еще не заплатили родителям убитой по гражданскому иску

Убийца 16-летней школьницы из Новосибирска вышел из колонии. Сын новосибирского бизнесмена Марк Коньков освободился спустя 8 лет и 3 месяца заключения, сообщает “КП-Новосибирск”.

Коньков освободился 6 декабря 2023 года с отрицательными характеристиками. При этом срок для УДО у заключенного подошел 10 октября 2020 года, однако выйти у него не было шансов.

“В колонии он получил 99 взысканий! Он стоит на учете как склонный к суициду и членовредительству. По характеристике колонии, на путь исправления не встал”, – рассказал источник издания.

Также известно, что семья Коньковых еще не заплатила родителям убитой по гражданскому иску.

Напомним, трагедия произошла 28 августа 2015 года. В день своего 16-летия Коньков позвал девушку к себе домой в коттедж, где расправился с ней. Убийцу отправили под домашний арест, после чего – в камеру. Суд дал убийце 9 лет лишения свободы.

Взято отсюда

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