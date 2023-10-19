Школа. Уроки Фото: Pixabay.com

По словам учительницы, в один день, придя из школы, мальчик заявил, что не хочет жить. Сейчас он не ходит в школу, и семья планирует сменить учебное заведение или даже переехать

В новосибирской школе №219 учительница уволилась из-за школьников, которые устроили травлю ее внука. Фотография четвероклассника с подписью “обезьянка класса” разлетелась по родительским чатам. Педагог обвинила родителей в невоспитанности их детей и уволилась, сообщает “КП-Новосибирск”.

Учительница рассказала, что зачинщицей конфликтов стала одноклассница ее внука. Она бегала за четвероклассником и подбивала других мальчиков, чтобы те “забивали стрелки” школьнику якобы за то, что он кого-то обзывал.

“В этом году его поставили на колени возле ворот школы, стали стаскивать с него штаны, мол, “раздевайся до трусов, вставай на колени и бейся головой об землю, проси прощения”, – заявила педагог.

На день учителя одноклассники мальчика подготовили педагогам поздравление. Они смонтировали ролик, в котором разместили свои фотографии и подписали их. Так, в ролике были надписи “Это наш художник”, “Это наш гений” и другие. Однако надпись под снимком внука учительницы гласила: “Это обезьянка класса”.

После этого, по словам бабушки, ребенок пришел из школы и заявил, что не хочет жить. Педагог написала гневное сообщение в родительский чат и оскорбила родителей детей, устроивших травлю.

“Те сделали скриншоты, от имени всех родителей пожаловались директору. В итоге в школе мне предложили увольнение по статье или по собственному желанию. И дело не в том, что травят именно моего внука: я вступилась бы и за другого затравленного ребенка. Я согласна, что своим сообщением нарушила правила педагогической этики”, – рассказала учительница.

Мальчик перестал посещать школу и учится дома. Школьный психолог с ребенком не работал, и родным пришлось искать его самостоятельно. Семья планирует подать в суд на автора видео за незаконное использование фото мальчика и оскорбление чести, достоинства и деловой репутации. Также в планах родственников сменить школу или даже переехать, так как девочка-провокатор живет по соседству с ними.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в поселке Иловля во время последнего звонка один из учеников 11-го класса набросился на другую выпускницу с ножом. Школьницу доставили в больницу.

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