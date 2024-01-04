В Новосибирской области четыре человека погибли в жестком ДТП на трассе

Обстоятельства трагедии устанавливаются

Днем 3 января на трассе в Новосибирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Болотнинском районе примерно в 14:50 часов. По данным полиции, 44-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Ractis ехал по трассе Р-255 «Сибирь» со стороны города Кемерово по направлению в Новосибирск, когда на 109 километре дороги не справился с управлением во время обгона, и столкнулся со встречной машиной Hyundai Tucson под управлением 54-летнего водителя. Следом Toyota Ractis въехала еще и в попутный грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого был 43-летний мужчина.

В результате аварии на месте погибли водитель и две пассажирки Toyota Ractis – 49-летняя женщина и 14-летняя девочка. Водитель Hyundai Tucson скончался в больнице.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Взято отсюда