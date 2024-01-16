реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме

Для выяснения причин возгорания на пепелище изъяли образцы веществ, по которым проведут судебную пожарно-техническую экспертизу

Женщина и двое маленьких детей погибли на пожаре в частном жилом доме в Ордынском районе Новосибирской области, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение СУСК по региону в Telegram.

“По данным следствия, вечером 15 января 2024 года в одном из сел Ордынского района произошло возгорание частного дома. После тушения пожара обнаружены тела женщины и двоих несовершеннолетних детей”, – сказано в сообщении.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В ходе осмотра места происшествия на пепелище изъяты образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины пожара.

Прокуратура признала законным возбуждение дела. Прокурор Ордынского района Дмитрий Круглов посетил место трагедии с целью координации действий правоохранительных органов.

область район погода , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Барнаул встал в 9-балльных пробках: где не проехать и во сколько это закончится

16.01.2024

 Новости Алтай

Речной вокзал и Борзовая заимка. Где в Барнауле можно искупаться в купели на крещение 2024 — список

16.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле вновь открыли проезд по площади Сахарова — там убрали ледовый городок

16.01.2024

 Новости Алтай

В Белокурихе двоих людей спасли из пожара. Обошлось без пострадавших

16.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульца, убившего свою жену, будут судить в закрытом режиме — дело вновь пересматривают

16.01.2024

 Новости Алтай

В алтайском селе при пожаре погибли двое детей: всё, что известно

16.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульский маньяк признался в новом убийстве. Про него сняли очередной документальный фильм

16.01.2024

 Новости Алтай

От Знаменского монастыря до Речного вокзала. Как в Барнауле пройдет крестный ход

16.01.2024

 Новости Алтай

Чуйский тракт трижды перекроют для проезда военных колонн. Дата и время закрытия трассы

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске