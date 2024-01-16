В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме

Для выяснения причин возгорания на пепелище изъяли образцы веществ, по которым проведут судебную пожарно-техническую экспертизу

Женщина и двое маленьких детей погибли на пожаре в частном жилом доме в Ордынском районе Новосибирской области, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение СУСК по региону в Telegram.

“По данным следствия, вечером 15 января 2024 года в одном из сел Ордынского района произошло возгорание частного дома. После тушения пожара обнаружены тела женщины и двоих несовершеннолетних детей”, – сказано в сообщении.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В ходе осмотра места происшествия на пепелище изъяты образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины пожара.

Прокуратура признала законным возбуждение дела. Прокурор Ордынского района Дмитрий Круглов посетил место трагедии с целью координации действий правоохранительных органов.

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Взято отсюда