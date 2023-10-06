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В Новосибирской области пассажир попытался изнасиловать проводницу в купе поезда

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Поезд. Железная дорога Фото: pixabay.com

Мужчина напал на проводницу в пассажирском поезде, который ехал по Новосибирской области. Крики женщины услышал другой пассажир, который помог ей дать отпор

В Новосибирской области 31-летнего жителя Омска обвиняют в попытке изнасилования в поезде Чита – Москва, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

По данным следствия, июле 2023 года обвиняемый пришел в купе-вагон к женщине и, применяя насилие, пытался склонить ее к половому акту. Однако потерпевшая активно сопротивлялась и кричала. На крики о помощи откликнулся пассажир, который помешал мужчине.

Предположительно, пострадавшей была проводница поезда, пишет “НГС”.

Против сибиряка возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что ранее мужчина уже был судим, однако по другой статье – 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку).

Ранее стало известно, что в Барнауле участились нападения на женщин по ночам. Так, первый случай произошел в начале сентября на Павловском тракте.

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