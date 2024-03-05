В Новосибирской области школьницы разбились, катаясь на плюшке

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Девочки-подростки катались на несанкционированной горке рядом с лесом и на скорости врезались в дерево. После этого школьницам понадобилась помощь врачей

2 марта в новосибирском Искитиме две девочки 14 и 15 лет получили травмы, катаясь на плюшке, сообщает “КП-Новосибирск” .

По словам горожан, школьницы приехали на гору с бабушками. С ними была еще чья-то старшая сестра и маленький мальчик.

“Эта гора находится на территории завода. Там все катаются. Есть определенный маршрут без деревьев и вот по нему ездить безопасно“, – рассказали местные жители.

Девочки, как отмечают горожане, вместе катались на одном тюбинге. При этом сначала они спускались с горы по накатанной дороге.

“Может быть, они захотели разведать другой маршрут. Дети отошли от старой накатанной полосы чуть правее, а там уже начинается лес. Девочки сели на плюшку вместе и поехали. Их подтолкнула старшая сестра. Она думала, что рассчитала траекторию, и они не должны были врезаться в дерево“, – вспоминают очевидцы.

Однако в результате подростки на скорости влетели в дерево. Родственники вызвали на место скорую помощь.

“Девочка лежала и плакала сильно. Она сидела сзади и, возможно, повредила позвоночник. У девочки, которая сидела впереди была сломана нога“, – рассказали горожане.

Медики отвезли пострадавших в больницу. В настоящее время 15-летней девочке сделали операцию. Сейчас одна из школьниц лежит в травматологии, а другая в реанимации. У одной из девочек диагностировали передом таза и бедра.

В этом время делом начала заниматься прокуратура. Надзорное ведомство выясняет, почему дети катались на несанкционированной горке и какие меры безопасности принимали в Искитимском районе.

Ранее “Толк” писал о том, что в Барнауле дети катаются со склона в метре от оживленной магистрали.

Взято отсюда.

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