Удар при столкновении автомобилей оказался такой силы, что шансов выжить почти ни у кого в легковых авто не было. При этом среди погибших есть ребенок

Днем 3 января на трассе в Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвами аварии трех автомобилей стали четыре человека, сообщает ГАИ региона.

По данным полиции, 44-летний водитель автомобиля Toyota Ractis двигался по трассе “Сибирь” со стороны Кемерово в направлении Новосибирска, но на 109 км при обгоне не справился с управлением и врезался во встречный Hyundai Tucson, за рулем которого находился 54-летний мужчина. После этого Toyota еще столкнулась с попутным грузовиком Volvo под управлением 43-летнего мужчины.

В результате аварии погибли четыре человека: водитель Toyota и две его пассажирки, 49-летняя женщина и 14-летняя девочка. Водитель Hyundai скончался в районной больнице, не приходя в сознание.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Госавтоинспекция рекомендует в сложных метеоусловиях не превышать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, а при обгоне быть предельно внимательными.

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