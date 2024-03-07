Школа. Парты Фото: pixabay

Вероятно, ребенка решили перевести на индивидуальное обучение после избиения одноклассницы. Родители других учеников уверены, что мама третьеклассника приняла правильное решение

В Новосибирске отправили на домашнее обучение школьника, который бил одноклассников, рвал учебники и нападал на педагогов. Из-за девятилетнего мальчика в классе установили камеры, а родители ребенка вместе с ним посещали уроки, сообщает “КП-Новосибирск”.

Третьеклассник доставляет проблемы одноклассникам и учителям уже второй год. В школе жалуются, что он материл учителей, избивал одноклассников и выкидывал их вещи в окно. Коллективные жалобы не давали никакого результата. После этого вместе с ним в школу стали ходить его родители, однако продлилось это недолго.

По словам родителей других учеников, мальчик на уроках не учился и спал. Из-за того что у его родителей не всегда получалось приходить в школу, уроки посещали другие мамы.

“Однажды на перемене пришла его мама, что-то спросила у него, он выбежал в коридор, открыл окно (это был первый этаж), вылез через него и пошел домой. Мама забрала его одежду в гардеробе, и больше ребенок в школу не приходил”, – рассказали родители учеников.

Ребенка перевели на индивидуальное обучение после того, как он с другом избил одноклассницу. Девочка отказалась с ними гулять, после чего ребята завели ее в тихое место, стали пинать и засовывать снег за шиворот.

При этом пока точно неизвестно, как будет проходить обучение ребенка. Родители школьников предполагают, что часть предметов он будет изучать дома, а часть – в школе.

Взято отсюда